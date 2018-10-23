4 и 5 ноября в Луганске и Стаханове выступит Юлия Чичерина

СЕГОДНЯ 16:56 2018-10-23T16:56:44+03:00

Чичерина уже выступала с оркестром. Фото: архив "КП"

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Ко Дню народного единства в ЛНР выступит известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина. Концерт пройдет 4 ноября и 5 ноября в Луганске и Стаханове.

Аккомпанировать певице будет академический симфонический оркестр луганской филармонии, сообщили в министерстве культуры ЛНР.

- 4 ноября в 14.00 артисты представят в филармонии программу «От классики до рока», в которой прозвучат популярные музыкальные композиции известных рок-исполнителей и групп, а также авторские песни Юлии Чичериной, – говорится в сообщении культурного ведомства.