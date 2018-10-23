Депутат Государственной Думы Андрей Козенко: Республики Донбасса состоялись как полноценные государства

СЕГОДНЯ 14:28 2018-10-23T14:28:43+03:00

В Донецке открылся Международный интеграционный форум «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции»

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Он будет работать четыре дня - до 26 октября. За это время проведутся дискуссии, круглые столы, конференции по вопросам интеграции в образовательное, культурное и экономическое пространство России.

- Безусловно, проведение очередных выборов подчеркивает тот факт, что Республики состоялись как полноценные государства, - сказал депутат Государственной Думы Андрей Козенко на форуме. - Я бы хотел обратиться к каждому жителю Донбасса - ответственно отнестись к своему выбору. Важно поддерживать именно тех, кто не раз показал не только свою политическую позицию, но и на деле доказал, что имеет принципы, честь и готов ответственно работать ради благополучия своего народа и своей земли.

После пленарного заседания пройдут три подиумные дискуссии на темы:

1. «Пути интеграции Донбасса в научное и образовательное пространство России»

2. «Перспективы инновационного социально-экономического развития Донбасса на пути интеграции с Россией»

3. «Сохранить и приумножить культурно-историческое наследие Русского мира в Донбассе».

Завершится первый день форума круглым столом на тему «История Донбасса в зеркале современности».