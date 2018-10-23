В РФ могут ввести «миграционную амнистию» для жителей Республик Донбасса

СЕГОДНЯ 14:11 2018-10-23T14:17:34+03:00

Депутат Госдумы Андрей Козенко (на фото слева) предложил ввести для жителей ДНР и ЛНР "миграционную амнистию"

Депутат Госдумы Андрей Козенко заявил, что вопрос будет решен в ближайшее время

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- Законопроект разработан и подан, получены заключения с предложением внести некоторые корректировки, - сказал во время форума в Донецке депутат Госдумы Андрей Козенко. - Но самое главное, что более пятидесяти субъектов поддерживают эту инициативу.

Под «миграционной амнистией» подразумевается снятие ограничений на пребывание в России. По словам чиновника, этот законопроект также снимет и необходимость оформлять трудовой патент для работы РФ.

- Думаю, в ближайшее время мы этот вопрос решим. Либо законодательно, либо решениями правительства это будет отрегулировано, - отметил он.

Напомним, что недавно министерство внутренних дел России вышло с предложением упростить правила для жителей Республик Донбасса. Они предложили увеличить максимальный срок пребывания с 90 суток до 180.