2018-10-23T14:15:08+03:00
Политика

В Донецке открылся форум «Русский мир и Донбасс»

Его открывали и.о. Глав ДНР и ЛНР с депутатом Госдумы России
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Андрей Козенко (на фото слева) предложил принять для жителей ДНР и ЛНР "миграционную амнистию". Фото: donbass.glavny.tvАндрей Козенко (на фото слева) предложил принять для жителей ДНР и ЛНР "миграционную амнистию". Фото: donbass.glavny.tv
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Международный интеграционный форум «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции» будет работать до 26 октября. За это время будут проводиться дискуссии, круглые столы, конференции по вопросам интеграции в образовательное, культурное и экономическое пространство РФ.

Открывали форум исполняющие обязанности ДНР Денис Пушилин, ЛНР Леонид Пасечник и депутат Госдумы Андрей Козенко. Всего, по данным организаторов, присутствуют около 550 человек, ожидается, что за дни проведения будет порядка четырех тысяч гостей.

Свое мнение в рамках мероприятия будут высказывать и представители Республики Южная Осетия, Республики Беларусь и Никарагуа.

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