В Донецке открылся форум «Русский мир и Донбасс»
Международный интеграционный форум «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции» будет работать до 26 октября. За это время будут проводиться дискуссии, круглые столы, конференции по вопросам интеграции в образовательное, культурное и экономическое пространство РФ.
Открывали форум исполняющие обязанности ДНР Денис Пушилин, ЛНР Леонид Пасечник и депутат Госдумы Андрей Козенко. Всего, по данным организаторов, присутствуют около 550 человек, ожидается, что за дни проведения будет порядка четырех тысяч гостей.
Свое мнение в рамках мероприятия будут высказывать и представители Республики Южная Осетия, Республики Беларусь и Никарагуа.