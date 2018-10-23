В Республике задержали несколько торговцев незаконным оружием

СЕГОДНЯ 13:26 2018-10-23T13:26:53+03:00

Им грозит лишение свободы до двух лет и штраф до 80 тысяч рублей

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За последнее время сразу несколько продавцов незаконного оружия были задержаны с поличным.

- На территории рынка «Маяк» в столице Республики правоохранители задержали ранее неоднократно судимого мужчину, который пытался сбыть незаконно хранящееся огнестрельное оружие и подствольный гранатомет, - рассказали в МВД ДНР.

На стихийном рынке, расположенном в районе бульвара Пушкина Донецка, при попытке продажи холодного оружия полицейские задержали местного жителя. Экспертиза подтвердила принадлежность изъятых у злоумышленника ножей к категории запрещенных к обороту предметов.

Также полиция задержала группу из трех подозреваемых дончан, которые пытались торговать оружием и боеприпасами в разных городах Республики.

- У злоумышленников изъяты два автомата Калашникова и более тысячи патронов калибра 7.62, - поделились в министерстве внутренних дел.

Согласно Уголовного кодекса ДНР незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств наказывается лишением свободы на срок до 2-х лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.