Войска незалежной обстреляли Веселую Гору и Лозовое в ЛНР

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-23T11:28:05+03:00

Солдаты ВСУ применяли разное оружие: от стрелкового до 120-мм минометов

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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины два раза нарушили режим прекращения огня в Луганской Народной Республике. Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР.

- Обстрелам подверглись районы сел Веселая Гора и Лозовое. Огонь велся из 120-мм минометов, станковых противотанковых гранатометов СПГ, автоматических станковых гранатометов АГС, ручных противотанковых гранатометов РПГ и стрелкового оружия, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

Тем временем, украинские войска 22 раза за сутки нарушили режим прекращения огня. Огонь велся по всем направлениям ДНР. При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, - рассказали в СЦКК.