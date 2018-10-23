В украинской столице перевернулся грузовик ВСУ

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-23T11:21:05+03:00

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Вчера в Киеве перевернулся военный грузовик Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в украинских средствах массовой информации.

«Инцидент произошел возле Дарницкого моста — на заезде с улицы Тепловозной на Дарницкое шоссе. По предварительной информации, водитель грузовика пытался избежать столкновения, и машина перевернулась на бок. Погибших и пострадавших в результате ДТП нет», - говорится в сообщении.

Напомним, днем ранее украинский танк упал с железнодорожной платформы при погрузке техники в Рубежном. Военнослужащий 53-й бригады ВСУ погиб, еще трое получили травмы, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.