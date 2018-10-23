ВСУ обстреляли все направления ДНР

СЕГОДНЯ 11:14 2018-10-23T11:14:32+03:00

Украинские войска целились по Югу, Западу и Северу Республики

Изменить размер текста: A A

В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что украинские войска 22 раза за сутки нарушили режим прекращения огня.

- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 46 единиц, - отметил Якубов. – Огонь велся по району «Вольво-центра», селу Спартак, поселкам шахты Трудовская, Ясное, Старомихайловка в окрестностях и на окраинах Донецка.

Под обстрелом оказались Ясиноватая и прилегающий к ней поселок Крутая Балка, горловские поселки шахты имени Гагарина, Зайцево, Доломитное, села Коминтерново и Саханка на юге ДНР.

- При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, - рассказали в СЦКК.