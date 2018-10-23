2018-10-23T11:14:32+03:00
Политика

ВСУ обстреляли все направления ДНР

Украинские войска целились по Югу, Западу и Северу Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Изменить размер текста:

В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что украинские войска 22 раза за сутки нарушили режим прекращения огня.

- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 46 единиц, - отметил Якубов. – Огонь велся по району «Вольво-центра», селу Спартак, поселкам шахты Трудовская, Ясное, Старомихайловка в окрестностях и на окраинах Донецка.

Под обстрелом оказались Ясиноватая и прилегающий к ней поселок Крутая Балка, горловские поселки шахты имени Гагарина, Зайцево, Доломитное, села Коминтерново и Саханка на юге ДНР.

- При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, - рассказали в СЦКК.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Государственной Думы Андрей Козенко: Республики Донбасса состоялись как полноценные государства
В РФ могут ввести «миграционную амнистию» для жителей Республик Донбасса
В Донецке открылся форум «Русский мир и Донбасс»
В Республике задержали несколько торговцев незаконным оружием
Украина: диверсионной деятельности на Донбассе быть!
Войска незалежной обстреляли Веселую Гору и Лозовое в ЛНР
В украинской столице перевернулся грузовик ВСУ
Погода на неделю: Донецк ждут туманы и дожди
В Святогорске автомобиль сбил подростков на мотоцикле
За неделю ВСУ выпустили по ДНР почти 1 700 боеприпасов
В Луганске решат проблему с вывозом мусора
За прошедшую неделю ВСУ один раз использовали ударный беспилотник в ДНР
Украинские боевики подтянули системы залпового огня
Жертвой пьяной разборки украинских силовиков стал мирный житель Марьинки
5 лет за стрельбу на детской площадке получил мариупольчанин
Четверо защитников Республики погибли под огнём украинских силовиков
В Мариуполе вандалы разгромили могилы на самом старом кладбище города
Луганчане смогут оплачивать коммуналку дистанционно
Ветераны АТО умирают не от ран, а от цирроза печени
Танк ВСУ упал с ж/д платформы – один солдат погиб, трое травмированы
Где будут действовать территориальные избиркомы во время выборов 11 ноября в ЛНР
В украинском Лисичанске шахтеры отказываются подниматься на поверхность