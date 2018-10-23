ВСУ обстреляли все направления ДНР
В представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов сообщил, что украинские войска 22 раза за сутки нарушили режим прекращения огня.
- Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 46 единиц, - отметил Якубов. – Огонь велся по району «Вольво-центра», селу Спартак, поселкам шахты Трудовская, Ясное, Старомихайловка в окрестностях и на окраинах Донецка.
Под обстрелом оказались Ясиноватая и прилегающий к ней поселок Крутая Балка, горловские поселки шахты имени Гагарина, Зайцево, Доломитное, села Коминтерново и Саханка на юге ДНР.
- При обстрелах применялись минометы калибром 82 и 120 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, - рассказали в СЦКК.