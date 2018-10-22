2018-10-22T23:19:00+03:00
Общество

Погода на неделю: Донецк ждут туманы и дожди

В Республику пришла настоящая осень
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Но даже в дождливых днях есть особая прелесть. Фото: Евгении КарпачевойНо даже в дождливых днях есть особая прелесть. Фото: Евгении Карпачевой
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Солнечный октябрь, радовавший дончан необыкновенным теплом, помахал ручкой. Синоптики ДНР на текущей неделе прогнозируют прохладную погоду с дождями, туманами и порывистым ветром. Об этом сегодня сообщила начальник отдела общественных связей и международной деятельности МЧС Республики Наталья Гетова, пишет ДАН.

- По данным Гидрометцентра МЧС ДНР, на текущей неделе ожидается неустойчивая и по-осеннему прохладная погода. Временами дожди, туманы будут ухудшать видимость до 200-500 метров. По югу Республики – порывы ветра усилятся до 15-20 м/с, — сказано в сообщении.

По информации ведомства, температура воздуха ночью будет колебаться от трех до восьми градусов тепла, днем столбики термометров будут достигать отметки в 13 градусов. Несмотря на дождливые будни, в выходные осадков не ожидается. Местами воздух прогреется до 18 градусов днем и 10 – ночью.

Напомним, что на прошедшей неделе в ДНР стояла сухая погода, температура воздуха днем прогревалась до 22 градусов. Добавим, что сегодня с утра в Донецке небо затянуто тучами, наблюдается дождь

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