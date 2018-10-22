В Святогорске автомобиль сбил подростков на мотоцикле

22 Окт. 23:08 2018-10-22T23:08:49+03:00

Характер травм подростков и их состояние не уточняются. Фото: Национальная полиция Украины

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Сегодня, 22 октября, в Святогорске (подконтрольном Украине) двое подростков получили телесные повреждения в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Об этом сообщает отдел коммуникации Славянского отдела полиции Донецкой области, пишут "Донецкие новости".

Авария произошла около половины шестого вечера на улице И. Мазепы (как называлась улица до "чудного" переименования новыми героями Украины - история умалчивает). Автомобиль ВАЗ 2107 столкнулся с мотоциклом, который двигался навстречу.

Травмы получили мальчики 2003 и 2004 годов рождения – первый из них управлял мотоциклом, второй был пассажиром. 49-летний водитель «Жигулей» не пострадал.

Подростки с телесными повреждениями были доставлены в больницу. «Сейчас выясняются обстоятельства, при которых они управляли транспортным средством», – отмечается в сообщении.