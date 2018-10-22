2018-10-22T21:02:48+03:00
Политика

В Луганске решат проблему с вывозом мусора

Об этом заявил исполняющий обязанности главы Республики Леонид Пасечник
Никита МАКАРЕНКОВ
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И.о. Главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что в ближайшее время проблема с нестабильным графиком вывоза мусора в Луганске будет решена.

- У нас не хватает мусороуборочной техники. Мы заказали. Сейчас глава администрации Луганска Манолис Васильевич Пилавов приобрел одну машину и попросил ещё, - сказал Пасечник. - Я думаю, в ближайшее время мы исправим проблему. Машины на подходе.

Помимо этого, Пасечник призвал жителей ЛНР своевременно оплачивать вывоз отходов для сохранения чистоты.

- Злостных неплательщиков привлекать к ответственности. В том числе, наделять этими функциями городские власти, администрации, - добавил и.о. Главы Республики.

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