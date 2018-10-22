За прошедшую неделю ВСУ один раз использовали ударный беспилотник в ДНР

СЕГОДНЯ 18:20 2018-10-22T18:22:16+03:00

В период с 15 по 21 октября было повреждено 16 жилых домов и 11 объектов инфраструктуры Республики

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Вооружённые силы Украины продолжают нарушать режим прекращения огня и бессрочное перемирие. За минувшую неделю было зафиксировано 172 нарушения режима прекращения огня со стороны украинской армии. Неутешительные итоги очередной «мирной» недели подвели в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— По нашим данным, в период с 15 по 21 октября Вооружённые силы Украины использовали 1 669 единиц различных боеприпасов для обстрелов территории Донецкой Народной Республики, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Там подчеркнули, что было использовано 46 мин калибром 120 миллиметров и 123 мины калибром 82 миллиметра. Кроме того, было зафиксировано использование одного ударного беспилотного летательного аппарата.

В результате обстрелов со стороны украинских силовиков было повреждено 16 жилых домов и 11 объектов гражданской и социальной инфраструктуры.

Напомним, что за минувшие сутки под огнём украинской армии погибли четверо защитников Донецкой Народной Республики.