За прошедшую неделю ВСУ один раз использовали ударный беспилотник в ДНР
Вооружённые силы Украины продолжают нарушать режим прекращения огня и бессрочное перемирие. За минувшую неделю было зафиксировано 172 нарушения режима прекращения огня со стороны украинской армии. Неутешительные итоги очередной «мирной» недели подвели в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.
— По нашим данным, в период с 15 по 21 октября Вооружённые силы Украины использовали 1 669 единиц различных боеприпасов для обстрелов территории Донецкой Народной Республики, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.
Там подчеркнули, что было использовано 46 мин калибром 120 миллиметров и 123 мины калибром 82 миллиметра. Кроме того, было зафиксировано использование одного ударного беспилотного летательного аппарата.
В результате обстрелов со стороны украинских силовиков было повреждено 16 жилых домов и 11 объектов гражданской и социальной инфраструктуры.
Напомним, что за минувшие сутки под огнём украинской армии погибли четверо защитников Донецкой Народной Республики.