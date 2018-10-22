Украинские боевики подтянули системы залпового огня

СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-22T17:22:46+03:00

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Вооруженные силы Украины получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня «Ураган». Об этом заявил президент Украины Порошенко на своей странице в Facebook в понедельник.

- Это — одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных, — написал он.

Порошенко отметил, что за 20 секунд «Ураган» может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который поразит цели на дальности до 35 км.

Украинские вооруженные формирования продолжают стягивать танки, гаубицы, РСЗО и другое тяжелое вооружение к линии соприкосновения в Донбассе. Об этом на заседании постсовета ОБСЕ заявил постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

- В нарушение пункта 2 минского комплекса мер ВСУ (вооруженные силы Украины) стягивают вооружения к линии соприкосновения. В дополнение к обнаруженной на прошлой неделе переброске 12 ЗРК «Бук» и 10 РСЗО «Ураган» 10-14 октября зафиксированы 53 танка и артиллерийских орудия на железнодорожной станции в Рубежном, 31 гаубица и РСЗО на станции в Зачатовке, 20 гаубиц в Хлебодаровке, ЗРК «Бук» в Клещеевке, тяжелые вооружения в других населенных пунктах, — рассказал Лукашевич.

По его словам, украинские боевики также возобновили полеты военной авиации над Донбассом в нарушение пункта 7 минского меморандума.