Жертвой пьяной разборок украинских силовиков стал мирный житель Марьинки

СЕГОДНЯ 16:40 2018-10-22T16:40:27+03:00

Четверо украинских силовиков были арестованы в состоянии алкогольного и наркотического опьянения

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За прошедшие сутки четверо военнослужащих украинской армии были арестованы в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Пьяные разборки между украинскими силовиками привели к ранению мирного жителя. Об этом сегодня, 22 октября, рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— От рук карателей 28 бригады, за прошедшие сутки пострадал мирный житель населённого пункта Марьинка. Гражданин Безотосный 1978 года рождения получил огнестрельное ранение ноги. Он стал жертвой пьяных разборок между украинскими оккупантами возле продуктового круглосуточного магазина, — сообщил Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что ситуация с дисциплиной в рядах украинской армии, несмотря на все меры, которые были приняты командованием ООС, продолжает ухудшаться.

Напомним, за минувшие сутки под огнём украинских силовиков погибли четверо защитников Республики.

Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.