5 лет за стрельбу на детской площадке получил мариупольчанин

СЕГОДНЯ 15:56 2018-10-22T15:57:38+03:00

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Сколько же тогда получит украинская власть, пятый год стреляющая по Донбассу?

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В Мариуполе состоялся суд над мужчиной, который ранил незнакомца из пистолета

Информация об этом есть в реестре судебных решений, сообщают «Донецкие новости».

10 июня 2018 г. в одном из дворов на ул. Филиппа Орлика произошел криминальный инцидент. Один из мужчин, пребывая в состоянии опьянения, трижды выстрелил из пистолета системы «Флобер» в незнакомого мариупольца. Одна из пуль пробила ему живот.

Обвиняемый на суде свою вину признал частично. Он рассказал, что в день происшествия быль дома, когда услышал во дворе хлопки. Он выглянул из окна и увидел, как парень засунул пистолет в рот ребенку. Мужчину это возмутило и, схватив свой «Флобер», он выбежал на улицу.

Он направил пистолет на группу парней и потребовал отпустить мальчишку. Мариуполец выстрелил вверх, но его окружили молодые люди, один из них забирал у него пистолет, и в этот момент случайно произошел выстрел, а потом кто-то ударил его по голове сзади.

Обвиняемый также утверждает, что до этого стрелял под ноги потерпевшему и не хотел в него попасть. Он добавил, что позже ему стало известно, что ребенку ничего не угрожало и с ним просто игрались (пистолет был игрушечным).

Он компенсировал потерпевшему 5000 грн в качестве морального ущерба и купил лекарств на 1,5 тыс. грн.

Потерпевший в свою очередь в суде сообщил, что он сидел во дворе с друзьями и рядом играл ребенок одного из друзей. Неизвестный вышел из подъезда, стал высказывать претензии, а затем вытащил пистолет и пошел на них. Мужчина решил отобрать у него пистолет, вытащил патроны, но позже обнаружил, что ранен в живот.

Допросив всех свидетелей, суд пришел к выводу, что стрелявший виновен по ч.1 ст 121 (тяжкие телесные повреждения). Ему назначили срок в 5 лет лишения свободы.