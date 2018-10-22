Четверо защитников Республики погибли под огнём украинских силовиков
Вооружённые силы Украины ведут непрерывные обстрелы Юга Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки на этом направлении погибли четыре защитника ДНР. Об этом сегодня, 22 октября, рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.
— Накануне, в результате подлых обстрелов погибли трое наших защитников. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и обращаемся к международным организациям и, прежде всего, к ОБСЕ с просьбой решительно осудить преступные действия украинской стороны, — сообщил Даниил Безсонов.
Он отметил, что огонь по селу Ленинское, защищая которое погибли трое военнослужащих Народной милиции ДНР, вёлся с позиций 79-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины.
Ещё один защитник Республики погиб в результате снайперского огня в посёлке Коминтерново. Он получил травмы, от которых и скончался в больнице.
Напомним, за минувшие сутки украинские силовики 30 раз нарушили режим прекращения огня.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.