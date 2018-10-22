Четверо защитников Республики погибли под огнём украинских силовиков

СЕГОДНЯ 15:27 2018-10-22T15:27:49+03:00

Трое военнослужащих Народной милиции ДНР погибли, защищая село Ленинское на Юге Республики. Ещё один получил травмы несовместимы с жизнью под Коминтерново

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Вооружённые силы Украины ведут непрерывные обстрелы Юга Донецкой Народной Республики. За прошедшие сутки на этом направлении погибли четыре защитника ДНР. Об этом сегодня, 22 октября, рассказал начальник пресс-службы Вооруженных сил Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов.

— Накануне, в результате подлых обстрелов погибли трое наших защитников. Мы выражаем соболезнования семьям погибших и обращаемся к международным организациям и, прежде всего, к ОБСЕ с просьбой решительно осудить преступные действия украинской стороны, — сообщил Даниил Безсонов.

Он отметил, что огонь по селу Ленинское, защищая которое погибли трое военнослужащих Народной милиции ДНР, вёлся с позиций 79-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Украины.

Ещё один защитник Республики погиб в результате снайперского огня в посёлке Коминтерново. Он получил травмы, от которых и скончался в больнице.

Напомним, за минувшие сутки украинские силовики 30 раз нарушили режим прекращения огня.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.