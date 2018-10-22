2018-10-22T15:06:52+03:00
Политика

В Мариуполе вандалы разгромили могилы на самом старом кладбище города

Неизвестными лицами разрушены десятки надгробий
Никита МАКАРЕНКОВ
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Неизвестными лицами разрушены десятки надгробий. Фото: 0629.com.uaНеизвестными лицами разрушены десятки надгробий. Фото: 0629.com.ua
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Недавно по Мариуполю прокатилась новость о том, что вандалы разрушают могилы на старом кладбище. Об этом сообщает популярный городской сайт «0629».

- Надгробные плиты, среди которых есть и очень старые, полностью разрушены неизвестными людьми, - говорится в сообщении. - В пресс-службе полиции Мариуполя сообщили, что к ним с заявлением об акте вандализма обратилась одна женщина. Она пришла проведать могилу родственника и увидела, что надгробье разрушено.

После этого полиция отправилась на кладбище, где увидела десятки разрушенных надгробий.

Старое городское кладбище в Мариуполе основано в 1832 году. Более 50 лет захоронения там не ведутся - кладбище закрыто и приходит в упадок.

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