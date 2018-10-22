2018-10-22T14:48:33+03:00
Политика

Луганчане смогут оплачивать коммуналку дистанционно

Госбанк ввел функцию для дистанционного обслуживания
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Всего за десять рублей абонплаты в месяц, клиенты луганского государственного банка смогут избежать очередей в отделения, а все свои финансовые дела – решить дистанционно. О запуске новой системы облуживания обслуживания «Клиент-Банк» сообщается на сайте финучреждения.

- Предлагает своим клиентам воспользоваться системой «Клиент-Банк» для физических лиц. Для регистрации в системе клиенту необходимо иметь любую платежную карту Госбанка, мобильный номер телефона оператора «Лугаком» и компьютер, подключенный к сети Интернет и прохождение быстрой регистрацией на сайте, - говорится в сообщении.

Какие возможности дает функция:

- оплатить коммунальные платежи;

- пополнить мобильный телефон оператора «Лугаком»;

- оплатить Интернет;

- оплатить детский сад или учебу;

- заплатить транспортный налог или штраф ГИБДД;

- и многое другое.

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