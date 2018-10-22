Ветераны АТО умирают не от ран, а от цирроза печени

СЕГОДНЯ 14:41 2018-10-22T14:41:23+03:00

Во Львовской областной клинической больнице подтвердили информацию о смерти военного от цирроза печени. Фото: скрин facebook.com

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Сегодня ночью во Львовской областной клинической больнице скончался 34-летний демобилизованный участник «АТО» Ковальчук. Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат Львовского облсовета Бабинская.

В ее сообщении указано, что 34-летний Ковальчук попал в реанимационное отделение больницы в тяжелом состоянии. 21 октября искали доноров крови для военного, поскольку нужно было переливание. Однако ночью 22 октября мужчина умер.

Во Львовской областной клинической больнице подтвердили информацию о смерти военного, указав, что у него был цирроз печени.

Главное управление военной службы правопорядка ВСУ провело анализ преступлений, совершенных украинскими военнослужащими с начала 2018 года. На почве систематического злоупотребления спиртным погиб 31 солдат.

По его словам, служба правопорядка ВСУ установила, что с начала 2018 года украинскими боевиками было совершено 881 правонарушение, из них 149 в состоянии алкогольного опьянения.