Танк ВСУ упал с ж/д платформы – один солдат погиб, трое травмированы

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-22T14:30:25+03:00

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко

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- К нам продолжает поступать информация о непрекращающихся случаях небоевых потерь в подразделениях Вооруженных сил Украины, находящихся в зоне проведения так называемой «операции оккупационных сил», - говорит официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По последним данным украинский танк упал с железнодорожной платформы при погрузке техники в Рубежном.

Военнослужащий 53-й бригады ВСУ погиб, еще трое получили травмы, - сообщил представитель оборонного ведомства Республики.

В Народной милиции ранее неоднократно отмечали, что морально-психическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки», участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

- В результате конфликта между военнослужащими 14-й бригады и применения одним из них личного оружия АК-74 ранения получили два боевика вооруженных сил Украины, - рассказал Марочко о недавнем инциденте.