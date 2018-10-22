2018-10-22T14:13:54+03:00
Общество

Где будут действовать территориальные избиркомы во время выборов 11 ноября в ЛНР

ЦИК ЛНР создала территориальные избиркомы в 14 городах и районах Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
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Центральная избирательная комиссия Луганской Народной Республики приняла постановление, в котором определены 14 территориальных избирательных комитетов и установлена территория, на которую распространяются их полномочия.

— Создать территориальные избирательные комиссии на предстоящих 11 ноября выборах главы Луганской Народной Республики и выборах депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики, — говорится в тексте постановления ЦИК ЛНР.

Утверждены территориальные комиссии Луганска, Алчевска, Антрацита и Антрацитовского района, Брянки, Кировска, Краснодона и Краснодонского района, Красного Луча, Лутугинского района, Первомайска, Перевальского района, Ровеньков, Свердловска и Свердловского района, Славяносербского района и Стаханова.

Напомним, выборы Главы ЛНР и депутатов Народного Совета ЛНР состояться 11 ноября.

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