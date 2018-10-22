В украинском Лисичанске шахтеры отказываются подниматься на поверхность

СЕГОДНЯ 13:48 2018-10-22T13:48:29+03:00

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Горняки шахты имени Капустина государственного предприятия "Лисичанскуголь" (Лиcичанск подконтролен Киеву) продолжают бастовать под землей, требуя выплаты долгов по зарплате, сообщает Страна.UA

Вчера на поверхность отказались подняться 33 работника. Об этом рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Позже он уточнил на своей странице в соцсети, что семерым горнякам из 33 пришлось подняться на поверхность по состоянию здоровья и семейным обстоятельствам. Остальные продолжают находиться под землей.

- Под землей остаются все, кто остался вчера. Профсоюзы организовали им сегодня питание и воду. А так они почти сутки были без еды, - сказал Волынец.

По его словам, среди прочего, шахтеры требуют погашения задолженности по выплате зарплат, которая на сегодняшний день составляет около 170 млн гривень. Также шахтеры требуют отставки гендиректора "Лисичанскуголь" Валентина Киселева, который, по их словам, несколько недель не появлялся на работе, а предприятием в настоящее время руководит некомпетентный человек.