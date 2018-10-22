Московский гитарист выступил с симфоническим оркестром Луганска

СЕГОДНЯ 13:36 2018-10-22T13:36:39+03:00

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Гитарист из Москвы Аркадий Резник выступил на сцене Луганской академической филармонии вместе с академическим симфоническим оркестром учреждения. Об этом сообщили в Министерстве культуры, спорта и молодежи (МКСМ) ЛНР.

- Симфонический оркестр под управлением Александра Щурова исполнил Симфонию № 9 Антонина Дворжака, Увертюру к опере "Вольный стрелок" Карла Марии фон Вебера. Концерт "Аранхуэс" для гитары с оркестром Хоакина Родриго луганским зрителям представил московский гитарист, лауреат международных и всероссийских конкурсов Аркадий Резник. Гитарист также исполнил на бис произведение Роланда Диенса "Tango en skaï", - говорится в сообщении.

Российский музыкант отметил теплый прием зрителей, а также профессионализм музыкантов оркестра.

- В Луганске я впервые, но надеюсь, что еще приеду в ваш город с новыми программами, - сказал артист.