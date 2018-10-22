Перед уходом в отставку Александр Хуг ещё раз посетит Донбасс

СЕГОДНЯ 13:19 2018-10-22T13:20:15+03:00

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На этой неделе Первый заместить Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг намерен посетить Донбасс, чтобы оценить ситуацию с безопасностью в регионе. Вероятно, это последнее посещение Хугом Донбасса перед выходом в отставку. О предстоящем везите Донецкому Агентству Новостей сообщили в пресс-службе донецкого офиса СММ ОБСЕ.

— Александр Хуг планирует посетить Донбасс ориентировочно с 24 по 26 октября. В Донецке он должен быть 25 октября. В ходе визита он оценит ситуацию с безопасностью в регионе, — сообщили ДАН в пресс-службе донецкого офиса Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

В прошлый раз Александр Хуг был в Донбассе в августе этого года. Тогда он посетил Донецкую фильтровальную станцию, Коминтерново, Саханку и посёлок Южное.

Напомним, что 31 октября Александр Хуг покидает пост Первого заместителя Главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и покидает организацию.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.