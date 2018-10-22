На международном бильярдном турнире в ДНР ждут спортсменов, входящих в мировой топ

СЕГОДНЯ 12:27 2018-10-22T12:27:55+03:00

На «Donbass Billiard Fest» съедутся спортсмены из России, Абхазии, Армении и соседней ЛНР. Кроме того, уже получено согласие на участие от бильярдистов, входящих в топ мирового рейтинга

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Подготовка к международному бильярдному турниру «Donbass Billiard Fest» идёт полным ходом. На него съедутся спортсмены из нескольких стран мира. Также ожидается участие спортсменов, которые входят в топ мирового рейтинга. Об этом сегодня, 22 октября, рассказал исполняющий обязанности Министра молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Александр Громаков.

— У нас есть договоренность об участии в турнире ряда спортсменов из Донецкой и Луганской Народных Республик, Российской Федерации, Азербайджана и Армении, а также наших соотечественников из подконтрольной Украине Донецкой области. Надеемся на приезд и бильярдистов, входящих в топ мирового рейтинга. По крайней мере, согласие от них получено, — рассказал Александр Громаков.

Личный зачёт турнира пройдёт по олимпийской системе – на вылет. Что касается командного зачёта, то всё зависит от количества участников: если их будет больше ста, но будет работать олимпийская система, если меньше – игра до двух поражений.

Напомним, «Donbass Billiard Fest» пройдёт в Донецке с 5 по 10 ноября.