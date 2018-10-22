2018-10-22T12:27:55+03:00
Спорт

На международном бильярдном турнире в ДНР ждут спортсменов, входящих в мировой топ

На «Donbass Billiard Fest» съедутся спортсмены из России, Абхазии, Армении и соседней ЛНР. Кроме того, уже получено согласие на участие от бильярдистов, входящих в топ мирового рейтинга
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
ФОТО: Минспорта ДНРФОТО: Минспорта ДНР
Изменить размер текста:

Подготовка к международному бильярдному турниру «Donbass Billiard Fest» идёт полным ходом. На него съедутся спортсмены из нескольких стран мира. Также ожидается участие спортсменов, которые входят в топ мирового рейтинга. Об этом сегодня, 22 октября, рассказал исполняющий обязанности Министра молодёжи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Александр Громаков.

— У нас есть договоренность об участии в турнире ряда спортсменов из Донецкой и Луганской Народных Республик, Российской Федерации, Азербайджана и Армении, а также наших соотечественников из подконтрольной Украине Донецкой области. Надеемся на приезд и бильярдистов, входящих в топ мирового рейтинга. По крайней мере, согласие от них получено, — рассказал Александр Громаков.

Личный зачёт турнира пройдёт по олимпийской системе – на вылет. Что касается командного зачёта, то всё зависит от количества участников: если их будет больше ста, но будет работать олимпийская система, если меньше – игра до двух поражений.

Напомним, «Donbass Billiard Fest» пройдёт в Донецке с 5 по 10 ноября.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Почта Донбасса» поздравила всех юристов ДНР, выпустив новую марку
Пуля украинского снайпера попала в машину, в которой находились двое маленьких детей и их родители
189 человек в Васильевке до сих пор остаются без света
Обстрелы в ДНР: ВСУ тридцать раз нарушили режим тишины
Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии соприкосновения опять обостряется
Погода в Донецке: синоптики опять обещают весь день дождь
Такой менталитет: ВСУшники продают карты минных полей своим же
22 октября в Донецке будет дождливым
Срочное сообщение оперативного командования ДНР: ВСУ нанесли минометный удар по югу Республики
Кто в ДНР скучивает номера с машин?
ВСУ стягивают технику: в район Крымского перебросили танки и БМП
Часовой ВСУ ушел в самоволку с автоматом
Обстрел Спартака: Бойцы армии ДНР сбили украинский беспилотник-квадрокоптер
Бизнес на войне: В Приазовье военнослужащий ВСУ подорвался на мине, установленной сослуживцами
Всероссийский турнир по дзюдо: Луганские дзюдоисты завоевали три золотые медали
В Макеевке прошел общегородской субботник
Повышение стипендии студентам в ЛНР 2018: кому, какая надбавка положена