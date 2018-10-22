«Почта Донбасса» поздравила всех юристов ДНР, выпустив новую марку
Ежегодно 22 октября отмечается День органов юстиции и судебной системы Донецкой Народной Республики. К этому дню «Почта Донбасса» выпустила новую художественную марку. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия.
— Выпуск новой марки мы приурочили к профессиональному празднику людей, работающих в сфере органов юстиции и судебной системы, тем самым выразили признательность за их работу. Ведь именно благодаря их усилиям создаётся основа правового государства, гарантирующая защиту прав и законных интересов граждан, — сообщили в пресс-службе «Почты Донбасса».
Новая марка украшена золотой греческой богиней правосудия Фемидой – традиционным символом судов и судебной системы, а также флагом Донецкой Народной Республики. Композицию дополняет изображение герба ДНР, обозначен год выпуска и указана номинальная стоимость в размере 26,00 российских рублей. Тираж новой марки —16 800 экземпляров.
Напомним, что сегодня, 22 октября, в ДНР празднуется День органов юстиции и судебной системы.