«Почта Донбасса» поздравила всех юристов ДНР, выпустив новую марку

СЕГОДНЯ 11:44 2018-10-22T11:44:09+03:00

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Ежегодно 22 октября отмечается День органов юстиции и судебной системы Донецкой Народной Республики. К этому дню «Почта Донбасса» выпустила новую художественную марку. Об этом сообщили в пресс-службе государственного предприятия.

— Выпуск новой марки мы приурочили к профессиональному празднику людей, работающих в сфере органов юстиции и судебной системы, тем самым выразили признательность за их работу. Ведь именно благодаря их усилиям создаётся основа правового государства, гарантирующая защиту прав и законных интересов граждан, — сообщили в пресс-службе «Почты Донбасса».

Новая марка украшена золотой греческой богиней правосудия Фемидой – традиционным символом судов и судебной системы, а также флагом Донецкой Народной Республики. Композицию дополняет изображение герба ДНР, обозначен год выпуска и указана номинальная стоимость в размере 26,00 российских рублей. Тираж новой марки —16 800 экземпляров.

Напомним, что сегодня, 22 октября, в ДНР празднуется День органов юстиции и судебной системы.