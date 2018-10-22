2018-10-22T11:03:58+03:00
Политика

Пуля украинского снайпера попала в машину, в которой находились двое маленьких детей и их родители

Инцидент произошёл 18 октября на КПВВ «Марьинка». К счастью, семья отделалась шоком
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта informburo.dn.uaФОТО: архив сайта informburo.dn.ua
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При прохождении контрольно-пропускного пункта въезда-выезда «Марьинка» на легковом автомобиле были обнаружены повреждения, оставленные пулей. Согласно проведённому разбирательству, пуля попала в машину, срикошетив от металлической опоры. В машине ехала семья из четырёх человек: муж, жена и двое детей – мальчики возрастом 18 месяцев и 7 лет. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— Команда СММ заметила белый автомобиль с 8-мм пробоиной в левом верхнем углу заднего ветрового стекла. Также СММ отметили царапину диаметром приблизительно 8 миллиметров на высокой металлической опоре. По оценке СММ, в опору попала пуля калибром 7, 62 миллиметра из стрелкового оружия, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Украинская сторона попыталась обвинить в выстреле военнослужащих Народной милиции ДНР, однако в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе подчеркнули, что это невозможно. В указанном СММ направлении нет расположений Народной милиции, а если предположить, что сотрудники Миссии ошиблись с направлением выстрела, то ближайшие позиции НМ находятся на удалении более 1,5 километров от КПВВ «Марьинка». Из указанного оружия выстрел на такое расстояние не мог быть произведён.

— Наиболее вероятными позициями для этого выстрела являются крыши домов, расположены на окраине н.п. Марьинка, которые вооружённые формирования Украины не первый раз используют в качестве снайперских позиций, — подчеркнули в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Напомним, что в пострадавшем от вооружённой агрессии украинских силовиков автомобиле находилась семья из четырёх человек. В том числе, двое маленьких детей.

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