189 человек в Васильевке до сих пор остаются без света

СЕГОДНЯ 10:15 2018-10-22T10:15:50+03:00

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Вечером 20 октября Вооружённые силы Украины открыли огонь по посёлку Васильевка, в результате чего были перебиты воздушные линии электропередач. 189 жителей населённого пункта до сих пор остаются без света. Об этом сегодня, 22 октября, сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики

— Село Васильевка – аварийное отключение ВЛЭП 6 кВ «Васильевка», без электроснабжения осталось 189 абонентов частного сектора, — сообщили в пресс-службе МЧС Республики.

Аварийно-ремонтные работы будут проведены после согласования режима тишины и условий безопасности для ремонтников Республики. Когда именно это произойдёт пока не известно.

Напомним, обстрел был зафиксирован в 19:15 в субботу, 20 октября. По населённому пункту произвели 30 выстрелов из БМП-2, также украинская армия использовала крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Подробнее о произошедшем читайте в материале нашего корреспондента.