2018-10-22T09:43:34+03:00
Политика

Обстрелы в ДНР: ВСУ тридцать раз нарушили режим тишины

Украинская армия не прекращает обстрелы в ДНР. Более четырёхсот боеприпасов было выпущено по территории Республики
Цесанна АНТОНЕНКО
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Украинские силовики не собираются прекращать обстрелы в ДНР. За минувшие сутки Вооружённые силы Украины тридцать раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сегодня, 22 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В зоне обстрела со стороны Вооружённых сил Украины оказались следующие районы/населенные пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, шахта имени Изотова), Зайцево, Гольмовский, Озеряновка, Широкая Балка, КПВВ «Горловка», Ясиноватая, Спартак, Донецк (Трудовские), Минеральное, Верхнеторецкое, Каштановое, Крутая Балка, Александровка, Старомихайловка, Лозовое, Луганское, Новоласпа, Ленинское, Коминтерново, Саханка, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

На данный момент жертв и разрушений в результате обстрелов не зафиксировано. Более детальная информация – уточняется.

Отметим, что за минувшие сутки по территории Донецкой Народной Республики было выпущено 423 единиц различных боеприпасов.

Напомним, что сутками ранее украинские силовики использовали 248 боеприпасов для обстрелов территории ДНР.

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