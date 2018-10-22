Обстрелы в ЛНР: ситуация на линии соприкосновения опять обостряется

СЕГОДНЯ 09:10 2018-10-22T09:10:30+03:00

Украинские силовики усиливают обстрелы в ЛНР. Стреляют всё больше и всё чаще

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Вооружённые силы Украины опять усиливают обстрелы в ЛНР. За минувшие сутки под огонь украинских силовиков попали пять населённых пунктов Республики. Об этом сегодня, 22 октября, сообщили в Представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня.

— По нашим данным Вооружённые силы Украины шесть раз нарушили режим прекращения огня. Под огонь украинской армии попали позиции Народной милиции Луганской Народной Республики в районе населённых пунктов Фрунзе, Весёлая Гора, Сокольники, Донецкий и Михайловка, — рассказали в Представительстве Республики в СЦКК.

Для обстрелов территории Луганской Народной Республики украинская армия применила четыре мины калибром 120 миллиметров, 11 мин калибром 82 миллиметра, шесть осколочных гранат БМП-1, 29 гранат АГС-17, крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Информация о жертвах и разрушениях на данный момент не поступала.

Напомним, в предыдущие сутки украинские силовики соблюдали режим тишины. Не было зафиксировано ни одного нарушения.