Такой менталитет: ВСУшники продают карты минных полей своим же

СЕГОДНЯ 07:35 2018-10-22T07:35:43+03:00

А потом их же сослуживцы подрываются на минах

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Военнослужащий 79-ой бригады ВСУ получил тяжелые ранения в результате подрыва на мине, установленной его же сослуживцами из 36-ой бригады морской пехоты

Об этом 21 октября рассказал глава пресс-службы Народной Милиции ДНР Даниил Безсонов. По его мнению, это стало возможным из-за коррупции, которая царит в нынешней украинской армии.

- Данное происшествие произошло из-за того, что командиры подразделений, которые подлежат замене из зоны проведения операции объединенных сил (ООС), не передают подразделениям, прибывшим им на замену, схемы и карты минных полей, а предлагают их выкупить, — цитирует Безсонова ДАН.

Это уже не первый случай, когда украинская армия страдает из-за своих внутренних проблем. За последние полтора года из-за взрывов на складах Украины было уничтожено более 210 тыс. тонн боеприпасов, от пистолетных патронов до баллистических ракет, что составляет около 40% всего украинского арсенала.