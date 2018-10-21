22 октября в Донецке будет дождливым

21 Окт. 23:47 2018-10-21T23:47:34+03:00

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Больше полумесяца октября выдалось аномально теплым. Даже привычных осенних дождей не было. Однако всему приходит свое время. С завтрашнего дня в Донецке начнет холодать (+9,+14), а 22 октября начнется с дождя.

- На протяжении всего дня погода в Донецке будет пасмурной. Весь день будет идти сильный дождь, который днем может усилиться, но к вечеру начнет ослабевать, - обещают синоптики.

По прогнозу осадки будут проходить на протяжении целой недели.

В Луганске такая же картина, однако, завтра ожидается еще и гроза.

- Ночью и утром 22 октября местами по территории Республики ожидается сильный дождь, гроза, - сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР.