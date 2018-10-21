Срочное сообщение оперативного командования ДНР: ВСУ нанесли минометный удар по югу Республики

СЕГОДНЯ 20:06 2018-10-21T20:10:13+03:00

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Сегодня, 21 октября, вечером ВСУ обстреляли из минометов Саханку и Ленинское. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

- С 17:25 до 18:35 зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: Водяное – Ленинское и Лебединское – Саханка, - отметил Якубов. - Всего выпущено 23 мины калибром 82 и 120 миллиметров.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Как уже сообщала «КП», за минувшие сутки под огнем ВСУ оказались: столичный аэропорт, село Спартак на севере Донецка, поселки Трудовские, Александровка и Луганское в окрестностях столицы, горловский поселок шахты имени Изотова, Ясиноватая и ее село Васильевка, Докучаевск и южные села Ленинское, Саханка. Применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов со стороны ВСУ из-за повреждения воздушной линии электропередачи Васильевской насосной станции обесточено одноименное село.