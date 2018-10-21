2018-10-21T18:07:01+03:00
Происшествия

Кто в ДНР скучивает номера с машин?

В Республике эпидемия краж номерных знаков
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дончанину Сергею, проживающему на бульваре Школьном, пришлось на свою «копейку» купить республиканские номера. Говорит, что менять украинские не собирался - ездил пока разрешают. Как-то утром он собрался по делам. Вышел из подъезда и увидел, что его «железный конь» без номеров. Сергей нашел под дворником записку «Верну номера за вознаграждение».

Удивившись, он позвонил по указанному номеру. На том конце приятный женский голос сказал, что его автономера вернут, как только он перечислит 2000 рублей в интернет-кошелек.

Проходя службу в армии ДНР, Сергей не мог выехать в незалежную за дубликатами украденных номеров. Поэтому он решил, что ему дешевле будет заплатить. Но номеров парень так и не дождался. Аферистка по имени Оксана перестала отвечать на звонки обманутого автовладельца.

Парень обратился в полицию. Там ему рассказали, что искать номера нужно поблизости. Злоумышленники обычно скидывают их за ненадобностью. Сергей с друзьями обнаружил свой номер во дворе возле игровой площадки под деревянным стеллажом. Каким было их удивление, когда под стеллажом оказались десятки автономеров. В основном украинских. Среди них - два литовских.

Парни оставили номера в одном из местных магазинов, на дверях которого повесили объявление о находке. В течение двух дней их разобрали довольные автовладельцы. И лишь один номер не нашел хозяина. За ним приезжала полиция.

- Подобна ситуация произошла и весной на улице Цусимской, - рассказал «КП» майор полиции, инспектор управления ГАИ МВД ДНР Сергей Алдошин. – Записки «Верну номера за вознаграждение» автовладельцы Республики массово находят на своих машинах. Только за последнее время 700 заявлений о пропаже номерных знаков. В 330 случаях нам удалось помочь обманутым автолюбителям.

В полиции говорят: не идите на поводу у мошенников, пересылая им деньги. Так только поощряете их.

Дабы эпидемию краж прекратить, необходим закон, предусматривающий соответствующую уголовную ответственность. А пока можно только усложнить задачу мошенникам, крепя номера металлическими болтами прямо к кузову автомобиля.

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