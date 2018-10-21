Часовой ВСУ ушел в самоволку с автоматом
Боец ВСУ самовольно оставил расположение части в районе Попасной, прихватив с собой автомат с боекомплектом. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
Он отметил, что морально-психологическое состояние личного состава ВСУ продолжает ухудшаться.
- Нам стало известно, что командованием 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ проводится расследование по факту самовольного оставления части военнослужащим бригады, - отметил Марочко. - Беглец покинул расположение подразделения в районе Попасной. Сейчас его местонахождение неизвестно.
В Народной милиции неоднократно отмечали, что украинские силовики продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки». Участились случаи неуставных взаимоотношений. Они и приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.