2018-10-21T15:28:35+03:00
Политика

Часовой ВСУ ушел в самоволку с автоматом

К дезертирству приводят неуставные взаимоотношения, говорят в Народной милиции ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Боец ВСУ самовольно оставил расположение части в районе Попасной, прихватив с собой автомат с боекомплектом. Об этом сегодня сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Он отметил, что морально-психологическое состояние личного состава ВСУ продолжает ухудшаться.

- Нам стало известно, что командованием 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ проводится расследование по факту самовольного оставления части военнослужащим бригады, - отметил Марочко. - Беглец покинул расположение подразделения в районе Попасной. Сейчас его местонахождение неизвестно.

В Народной милиции неоднократно отмечали, что украинские силовики продолжают мародерствовать и устраивать «пьяные разборки». Участились случаи неуставных взаимоотношений. Они и приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

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