Обстрел Спартака: Бойцы армии ДНР сбили украинский беспилотник-квадрокоптер

СЕГОДНЯ 15:12 2018-10-21T15:16:01+03:00

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Еще вчера ВСУ обстреливали Спартак, что на севере Донецка, с применением корректирующего огонь беспилотника-квадрокоптера. Его сбили бойцы армии ДНР, сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- На донецком и мариупольском направлениях во время обстрелов с применением тяжелого вооружения противником для корректировки огня применялись беспилотные летательные аппараты, - сказал Безсонов. - ВСУ регулярно задействуют беспилотники. Чаще - с целью разведки местности и корректировки огня.

Согласно Минскому меморандуму от 19 сентября 2014 года, использование БПЛА запрещено вдоль линии соприкосновения сторон в зоне прекращения огня на ширину не менее 30 километров. Исключение - беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.