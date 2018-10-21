Бизнес на войне: В Приазовье военнослужащий ВСУ подорвался на мине, установленной сослуживцами

СЕГОДНЯ 14:30 2018-10-21T14:33:02+03:00

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20 октября в Приазовье военнослужащий 79-ой бригады ВСУ подорвался на мине, ранее установленной его же сослуживцами из 36-ой бригады морской пехоты. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- В 16.50 в районе Балки в зоне ответственности 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, в результате подрыва на мине, установленной ранее подразделением 36-ой бригады морской пехоты, один военнослужащий 79-ой бригады получил тяжелые ранения и был эвакуирован в госпиталь Мариуполя, - сказал Безсонов.

ЧП произошло из-за того, что командиры подразделений, подлежащие замене из зоны ООС, не передали подразделениям, прибывшим им на замену, схемы и карты минных полей, а предлагают их выкупить.

Это уже не первый случай, когда украинские силовики подрываются на собственных минных полях.