2018-10-21T13:31:42+03:00
Спорт

Всероссийский турнир по дзюдо: Луганские дзюдоисты завоевали три золотые медали

Первые места завоевали Владислав Булышев, Никита Молодан и Данил Дорохин
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Три первых места завоевали на Всероссийском турнире по дзюдо на призы заслуженного мастера спорта России Александра Шурова луганские спортсмены. Об этом сообщили в министерстве культуры, спорта и молодежи.

Поездка спортсменов на соревнования состоялась в рамках реализации программы интеграционных мероприятий между ЛНР и Россией.

В состязаниях приняли участие спортсмены из сборной юношеской команды России, Курской, Тульской, Московской и Орловской областей, а также Луганской и Донецкой Народных Республик.

- На этот традиционный турнир во второй раз была приглашена команда Луганской Народной Республики. В 2017 году по итогам выступления – золото и бронза. В 2018 году – три золота в категориях 81, 90, +90 кг, – сказала тренер отделения дзюдо Комплескной детско-юношеской спортшколы «Юность» Ольга Пьянкова.

По итогам турнира спортсмены Луганского высшего училища физической культуры Владислав Булышев, Никита Молодан и Данил Дорохин завоевали первые места в своих весовых категориях.

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