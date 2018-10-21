2018-10-21T10:36:30+03:00
Политика

Обстрелы ДНР: ВСУ выпустили по Республике 250 боеприпасов

За прошедшие сутки украинские военные 23 раза нарушили режим прекращения огня
Никита МАКАРЕНКОВ
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Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За минувшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 23 раза, - заявил Якубов. – Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 248 единиц.

Он уточнил, что под огнем ВСУ оказались: столичный аэропорт, село Спартак на севере Донецка, поселки Трудовские, Александровка и Луганское в окрестностях столицы, горловский поселок шахты имени Изотова, Ясиноватая и ее село Васильевка, Докучаевск и южные села Ленинское, Саханка.

- Применялись минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов со стороны ВСУ из-за повреждения воздушной линии электропередачи Васильевской насосной станции обесточено одноименное село.

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