2018-10-21T08:42:24+03:00
Политика

Продажа оружия на Украине растет

По сравнению с прошлым годом - рост в два раза
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Сколько реально оружия идет из зоны ООС - сказать не может никто.ФОТО: СоцсетиСколько реально оружия идет из зоны ООС - сказать не может никто.ФОТО: Соцсети
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Полиция Украины задокументировала 119 фактов незаконной продажи оружия, боеприпасов и взрывчатки. Это вдвое больше, чем в 2017 году.

Об этом первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил во время совещания по итогам работы полиции в течение 9 месяцев 2018 года, сообщает сайт Национальной полиции.

Аброськин отметил, что одна из основных задач, стоящих перед оперативными работниками, - выявление и ликвидация каналов поставки оружия и боеприпасов.

Тем не менее, в ВСУ растет количество дезертиров, которые убегают вместе с гранатами и автоматоми. Так же бойцы незалежной славны тем, что даже отправляют через "Новую почту" оружие себе домой, надеясь, что это их прокормит после службы на передовой.

Такие посылки иногда выявляются сотрудниками почты, но сколько реально оружия идет из зоны ООС - сказать не может никто.

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