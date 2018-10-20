2018-10-20T21:11:00+03:00
Политика

В результате обстрела со стороны ВСУ н.п. Васильевка полностью обесточен

Также электроэнергии лишилась Васильевская насосная станция
Цесанна АНТОНЕНКО
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ФОТО: архив сайта m.news.yandex.kzФОТО: архив сайта m.news.yandex.kz
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Этим вечером, 20 октября, Вооружённые силы Украины открыли огонь по населённому пункту Васильевка. В результате были перебиты воздушные линии электропередач. Посёлок полностью обесточен. Об этом сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В результате обстрела была повреждена воздушная линия электропередач Васильевской насосной станции, ответвление которой питает населённый пункт. На данный момент Васильевка обесточена, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

Обстрел был зафиксирован в 19:15. Украинские силовики произвели по населённому пункту 30 выстрелов из БМП-2, также украинская армия использовала крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие.

Информация о жертвах или других повреждениях пока не поступала.

Напомним, что вчера вечером мирный житель посёлка Трудовские потерял обе ноги в результате разрыва во время обстрела со стороны Вооружённых сил Украины.

Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.

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