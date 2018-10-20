Андрей Марочко: Украина продолжает наращивать силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения

СЕГОДНЯ 17:41 2018-10-20T17:42:12+03:00

Тем самым Киев показывает всему мировому сообществу своё откровенное нежелание решать конфликт в Донбассе мирным путём

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Вооружённые силы Украины продолжают стягивать в зону проведения «ООС» тяжёлое вооружение, в том числе и запрещённое Минском, а также всё больше солдат. Об этом сегодня, 20 октября, сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.

— По имеющейся у нас информации, 19 октября в район населенного пункта Трехизбенка в зону ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины прибыло три единицы БМП-1 и до 30 человек личного состава, — заявил Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что такими действиями официальный Киев демонстрирует всему мировому сообществу своё нежелание решать конфликт в Донбассе мирным путём.

Напомним, что в Народной милиции ЛНР выразили надежду на то, что Украина не рискнёт применять авиацию для обстрелов территории Донбасса.

Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.