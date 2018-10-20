2018-10-20T17:42:12+03:00
Политика

Андрей Марочко: Украина продолжает наращивать силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения

Тем самым Киев показывает всему мировому сообществу своё откровенное нежелание решать конфликт в Донбассе мирным путём
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вооружённые силы Украины продолжают стягивать в зону проведения «ООС» тяжёлое вооружение, в том числе и запрещённое Минском, а также всё больше солдат. Об этом сегодня, 20 октября, сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.

— По имеющейся у нас информации, 19 октября в район населенного пункта Трехизбенка в зону ответственности 10-й отдельной горно-штурмовой бригады вооруженных сил Украины прибыло три единицы БМП-1 и до 30 человек личного состава, — заявил Андрей Марочко.

Он подчеркнул, что такими действиями официальный Киев демонстрирует всему мировому сообществу своё нежелание решать конфликт в Донбассе мирным путём.

Напомним, что в Народной милиции ЛНР выразили надежду на то, что Украина не рискнёт применять авиацию для обстрелов территории Донбасса.

Подробнее об этом в материале нашего корреспондента.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Каким будет избирательный бюллетень в ЛНР
Народная милиция ЛНР: надеемся, что Украина не будет использовать авиацию на Донбассе
В посёлок Южный в Зугрэсе проведут газ. Процесс газификации затянулся на 22 года
Более двухсот частных домов в Новоазовске будет восстановлено
Отопительный сезон в ДНР начался вовремя и согласно графику
В Луганске пройдёт традиционный цирковой фестиваль
В Луганске с новогодней программой выступит Московский цирк Никулина
Как будут выглядеть бюллетени на выборах в ЛНР 11 ноября
ВСУ обстреляли ДНР из миномётов. Пострадали посёлки Саханка, Ленинское и Спартак
В Донецке мирный житель пострадал при разрыве мины во время обстрела
Донецкая фильтровальная станция запущена и работает в штатном режиме
Обстрелы ДНР: ВСУ за 24 часа 24 раза нарушили режим тишины
В ДНР готовы передать Украине 20 заключенных, но Киев их брать не хочет