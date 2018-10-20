2018-10-20T17:08:50+03:00
Политика

Народная милиция ЛНР: надеемся, что Украина не будет использовать авиацию на Донбассе

В противном случае будет открыт огонь из комплексов противовоздушной обороны
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В связи с тем Вооружённые силы Украины уже провели учения авиационных подразделений, в том числе на истребителях Миг-29 на территории Донбасса, подконтрольной Украине, Народная милиция ЛНР выразила надежду, что Киев не рискнёт применять авиацию для обстрелов Республики. Об этом сегодня, 20 октября, сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.

— Будем надеяться, что у Киева хватит благоразумия не использовать в зоне конфликта авиацию. В противном случае жертвы среди боевиков вооруженных сил Украины неминуемы. Мы имеем право поражать воздушные цели при обнаружении их в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения и всегда готовы воспользоваться своим правом для защиты мирных жителей Республики, — заявил Андрей Марочко.

Также он подчеркнул, что применение авиации является грубейшим нарушением всех минских договорённостей. Кроме того, по мнению Марочко, демонстрация авиационных сил на данный момент не более чем очередной пиар-ход.

Напомним, что Украина начала эту войну с ужасающих авиаударов по Донбассу. В Народной милиции ЛНР надеются, что это не повторится.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Каким будет избирательный бюллетень в ЛНР
Андрей Марочко: Украина продолжает наращивать силы и средства вблизи линии боевого соприкосновения
В посёлок Южный в Зугрэсе проведут газ. Процесс газификации затянулся на 22 года
Более двухсот частных домов в Новоазовске будет восстановлено
Отопительный сезон в ДНР начался вовремя и согласно графику
В Луганске пройдёт традиционный цирковой фестиваль
В Луганске с новогодней программой выступит Московский цирк Никулина
Как будут выглядеть бюллетени на выборах в ЛНР 11 ноября
ВСУ обстреляли ДНР из миномётов. Пострадали посёлки Саханка, Ленинское и Спартак
В Донецке мирный житель пострадал при разрыве мины во время обстрела
Донецкая фильтровальная станция запущена и работает в штатном режиме
Обстрелы ДНР: ВСУ за 24 часа 24 раза нарушили режим тишины
В ДНР готовы передать Украине 20 заключенных, но Киев их брать не хочет