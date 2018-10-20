Народная милиция ЛНР: надеемся, что Украина не будет использовать авиацию на Донбассе

СЕГОДНЯ 17:08 2018-10-20T17:08:50+03:00

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В связи с тем Вооружённые силы Украины уже провели учения авиационных подразделений, в том числе на истребителях Миг-29 на территории Донбасса, подконтрольной Украине, Народная милиция ЛНР выразила надежду, что Киев не рискнёт применять авиацию для обстрелов Республики. Об этом сегодня, 20 октября, сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики подполковник Андрей Марочко.

— Будем надеяться, что у Киева хватит благоразумия не использовать в зоне конфликта авиацию. В противном случае жертвы среди боевиков вооруженных сил Украины неминуемы. Мы имеем право поражать воздушные цели при обнаружении их в 30-километровой зоне от линии боевого соприкосновения и всегда готовы воспользоваться своим правом для защиты мирных жителей Республики, — заявил Андрей Марочко.

Также он подчеркнул, что применение авиации является грубейшим нарушением всех минских договорённостей. Кроме того, по мнению Марочко, демонстрация авиационных сил на данный момент не более чем очередной пиар-ход.

Напомним, что Украина начала эту войну с ужасающих авиаударов по Донбассу. В Народной милиции ЛНР надеются, что это не повторится.