В посёлок Южный в Зугрэсе проведут газ. Процесс газификации затянулся на 22 года
Сегодня, 20 октября, временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин посетил Зугрэс и обсудил с главой администрации Николаем Пояусом проблемные вопросы города. В частности, газификацию посёлка Южный.
— Я думаю, что процесс газификации поселка Южный нужно завершить, поэтому беру его под контроль, — сказал Денис Пушилин.
Также он отметил, что были подняты вопросы низкого качества внутригородских дорог, острой необходимости ремонта дороги в посёлке Николаевка, нехватки техники для вывоза ТБО. Врио Главы Республики пообещал, что в скором времени руководители профильных Министерств получат соответствующие поручения для решения данных проблем.
Напомним, что Денис Пушилин уже поручил и.о. Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики решить ряд проблем Новоазовска.
Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.