2018-10-20T16:45:10+03:00
Общество

В посёлок Южный в Зугрэсе проведут газ. Процесс газификации затянулся на 22 года

Денис Пушилин пообещал взять этот вопрос на личный контроль
Цесанна АНТОНЕНКО
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Сегодня, 20 октября, временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин посетил Зугрэс и обсудил с главой администрации Николаем Пояусом проблемные вопросы города. В частности, газификацию посёлка Южный.

— Я думаю, что процесс газификации поселка Южный нужно завершить, поэтому беру его под контроль, — сказал Денис Пушилин.

Также он отметил, что были подняты вопросы низкого качества внутригородских дорог, острой необходимости ремонта дороги в посёлке Николаевка, нехватки техники для вывоза ТБО. Врио Главы Республики пообещал, что в скором времени руководители профильных Министерств получат соответствующие поручения для решения данных проблем.

Напомним, что Денис Пушилин уже поручил и.о. Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики решить ряд проблем Новоазовска.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

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