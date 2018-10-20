Более двухсот частных домов в Новоазовске будет восстановлено

СЕГОДНЯ 15:22 2018-10-20T15:26:50+03:00

Такое поручение от врио Главы получил Сергей Наумец

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Новоазовский район один из наиболее часто обстреливаемых районов Донецкой Народной Республики. 260 частных домов пострадали там от вооружённой агрессии украинских силовиков. Поручение по их восстановлению временно исполняющий обязанности Главы ДНР Денис Пушилин передал и.о. Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики.

Кроме того, Сергей Наумец и Денис Пушилин обсудили план укрепления береговой линии в селе Обрыв.

— Населённый пункт остро нуждается в строительстве берегоукрепительных сооружений. Выполнена проектная документация в 2013 году, но проект так и не был реализован из-за отсутствия финансирования, — отметил врио Главы Республики.

Также обсуждалась возможность реконструкции бывшего здания детского сада в Новоазовске под многоквартирный дом.

Напомним, Юг Республики остаётся одним из самых напряжённых направлений из всех. Там обстрелы происходит ежедневно.