Отопительный сезон в ДНР начался вовремя и согласно графику

СЕГОДНЯ 14:19 2018-10-20T14:19:55+03:00

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С 15 октября согласно плану и графику в Донецкой Народной Республике начался отопительный сезон. Сейчас работают 98,5% котельных ДНР, тепло подаётся в жилые дома и объекты социальной инфраструктуры. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

— Запуск котельных и подключение потребителей тепла прошло согласно графику. Объекты социальной сферы обеспечены теплом на 100%, жилой фонд – на 99%, — говорится в сообщении пресс-служба Минстроя.

Там отметили, что иногда возникают перебои поступления тепла в дома жителей Республики, связанные с прорывами и мелкими авариями, но они оперативно решаются и не должны доставить неудобств потребителям.

Напомним, 15 октября согласно плану в Донецкой Народной Республике начат отопительный сезон. К нему все котельные ДНР подошли в полной готовности. Серьёзных проблем быть не должно.