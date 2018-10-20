В Луганске пройдёт традиционный цирковой фестиваль
Директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян рассказал, что в очередном фестивале «Цирковой будущее» примут участие артисты из России, Швейцарии, Италии, Америки, Великобритании, Украины и других стран. Организаторы ожидают 70 участников. Проходить фестиваль будет с 1 по 4 ноября.
- Мы планируем провести цирковую кавалькаду. Разместили в интернете информацию, хотим, чтобы в этой кавалькаде приняли участие все желающие велосипедисты Луганска. Мы дадим всем в руки шарики и цирковую атрибутику для того, чтобы привлечь внимание наших луганчан. Кстати, велопробег мы еще не проводили ни разу, это наша первая попытка. Думаю, луганчанам это будет интересно, - рассказал Касьян.
2 и 3 ноября жители Луганской Народной Республики и гости приглашаются на конкурсные просмотры и гала-концерт.