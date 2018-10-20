2018-10-20T13:45:19+03:00
Политика

В Луганске пройдёт традиционный цирковой фестиваль

В нем примут участие артисты из России, Италии, Америки и Украины
Никита МАКАРЕНКОВ
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Директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян рассказал, что в очередном фестивале «Цирковой будущее» примут участие артисты из России, Швейцарии, Италии, Америки, Великобритании, Украины и других стран. Организаторы ожидают 70 участников. Проходить фестиваль будет с 1 по 4 ноября.

- Мы планируем провести цирковую кавалькаду. Разместили в интернете информацию, хотим, чтобы в этой кавалькаде приняли участие все желающие велосипедисты Луганска. Мы дадим всем в руки шарики и цирковую атрибутику для того, чтобы привлечь внимание наших луганчан. Кстати, велопробег мы еще не проводили ни разу, это наша первая попытка. Думаю, луганчанам это будет интересно, - рассказал Касьян.

2 и 3 ноября жители Луганской Народной Республики и гости приглашаются на конкурсные просмотры и гала-концерт.

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