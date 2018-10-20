В Луганске с новогодней программой выступит Московский цирк Никулина

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-20T13:24:49+03:00

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Директор Луганского государственного цирка Дмитрий Касьян заявил, что с новогодней программой в Луганске выступят артисты Московского цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре.

- Уже сейчас мы планируем, какой будет новогодняя программа в Луганском цирке. Уже есть договоренность с Московским цирком Никулина на Цветном бульваре, они должны к нам приехать, – сообщил Касьян.

Также он рассказал о следующей программе.

- Следующим шагом у нас станет международный фестиваль «Цирковое будущее». Лучшие номера оттуда останутся в новой программе. В эту программу мы уже пригласили много номеров с животными. Это дрессированные голуби, питон, енот, песец, собаки, верблюды, лама и пони, – сказал директор цирка. - Мы стараемся делать так, чтобы луганчанам было на что посмотреть и о чем потом поговорить.