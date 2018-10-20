2018-10-20T12:53:37+03:00
Общество

Как будут выглядеть бюллетени на выборах в ЛНР 11 ноября

Центральный избирательный комитет ЛНР утвердил форму бюллетеней на выборах Главы ЛНР и депутатов Народного Совета
Цесанна АНТОНЕНКО
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11 ноября в Луганской Народной Республике пройдут выборы Главы ЛНР и депутатов Народного Совета Республики. Центральный избирательный комитет утвердил формы для двух бюллетеней. Об этом сегодня, 20 октября, сообщила председатель ЦИК Елена Кравченко

— Бюллетени для голосования на выборах главы и депутатов Народного Совета Луганской Народной Республики будут изготовлены с использованием нескольких степеней защиты. Текст избирательных бюллетеней будет напечатан на русском и украинском языках, — рассказала Елена Кравченко.

На пост Главы ЛНР претендуют четыре кандидата: Олег Коваль, Леонид Пасечник, Людмила Руснак, Наталья Сергун. В избирательном бюллетене они будут стоять в алфавитном порядке. Также там будет подана краткая информация о кандидате: год рождения, место жительства, род занятий, принадлежность к общественной организации.

Две общественные организации Луганской Народной Республики выдвинули своих членов на должности депутатов Народного Совета. В избирательном бюллетене под наименованием ОД указаны фамилия, имя и отчество первых трех кандидатов в депутаты Народного Совета от соответствующего движения.

Напомним, что выборы Главы ЛНР и депутатов Народного Совета ЛНР пройдут 11 ноября 2018 года. В этот же день состоятся выборы Главы ДНР и депутатов Народного Совета ДНР.

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