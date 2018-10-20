ВСУ обстреляли ДНР из миномётов. Пострадали посёлки Саханка, Ленинское и Спартак

СЕГОДНЯ 11:57 2018-10-20T11:57:11+03:00

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Этим утром Вооружённые силы Украины опять открыли огонь по населённым пунктам Донецкой Народной Республики. Под миномётный огонь попали посёлки Саханка, Ленинское и Спартак. Об этом сегодня, 20 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В 08:20 был зафиксирован обстрел населённого пункта Ленинское: выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, произведено 7 выстрелов из БМП-1, также применялись крупнокалиберные пулемёты. В это же время вёлся обстрел населённого пункта Саханка: выпущено девять мин калибром 82 миллиметра, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

В 06:50 и 07:00 были зафиксированы обстрелы населённого пункта Спартак. По нему выпустили 4 мины калибром 120 миллиметров.

Кроме того, согласно последней информации Представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе, в 10:55 по Саханке открыли огонь из снайперских винтовок. Также работа снайперов была зафиксирована в 11:05 в Ясиноватой.

Напомним, житель посёлка Трудовские прошлым вечером лишился обеих ног в результате обстрела.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.