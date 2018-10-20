2018-10-20T11:57:11+03:00
Политика

ВСУ обстреляли ДНР из миномётов. Пострадали посёлки Саханка, Ленинское и Спартак

Помимо миномётов зафиксирована работа снайперов
Цесанна АНТОНЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Этим утром Вооружённые силы Украины опять открыли огонь по населённым пунктам Донецкой Народной Республики. Под миномётный огонь попали посёлки Саханка, Ленинское и Спартак. Об этом сегодня, 20 октября, сообщили в Представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе.

— В 08:20 был зафиксирован обстрел населённого пункта Ленинское: выпущено пять мин калибром 82 миллиметра, произведено 7 выстрелов из БМП-1, также применялись крупнокалиберные пулемёты. В это же время вёлся обстрел населённого пункта Саханка: выпущено девять мин калибром 82 миллиметра, — сообщили в Представительстве Республики в СЦКК и в переговорном процессе.

В 06:50 и 07:00 были зафиксированы обстрелы населённого пункта Спартак. По нему выпустили 4 мины калибром 120 миллиметров.

Кроме того, согласно последней информации Представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации огня и в переговорном процессе, в 10:55 по Саханке открыли огонь из снайперских винтовок. Также работа снайперов была зафиксирована в 11:05 в Ясиноватой.

Напомним, житель посёлка Трудовские прошлым вечером лишился обеих ног в результате обстрела.

Подробнее об этом читайте в материале нашего корреспондента.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Луганске с новогодней программой выступит Московский цирк Никулина
Как будут выглядеть бюллетени на выборах в ЛНР 11 ноября
В Донецке мирный житель пострадал при разрыве мины во время обстрела
Донецкая фильтровальная станция запущена и работает в штатном режиме
Обстрелы ДНР: ВСУ за 24 часа 24 раза нарушили режим тишины
В ДНР готовы передать Украине 20 заключенных, но Киев их брать не хочет
Обстрелы в ЛНР: после суток тишины зафиксировано два нарушения
Горловчанин украл в киоске 60 пачек сигарет, карамель и арахис
«Мобилизация по беспределу». В Украине силком забирают в армию
«Мариуполь сокровищ». В море ищут золото
Поезд «Иловайск - Ясиноватая» возобновляет работу
Мариуполю грозит катастрофа. Украина разместила на металлургическом комбинате 2 тысячи тонн боеприпасов
На Донбасс прибыло четыре группы украинских диверсантов
Цены на топливо снизятся в ДНР уже 1 ноября
ОБСЕ не досчиталась 65 единиц военной техники ВСУ в местах хранения
На позиции ВСУ прибыли 20 иностранных военных
В ЛНР поднимут стипендии
В ЛНР снизится стоимость топлива
ВСУшник обокрал своего сослуживца в военном госпитале
По «горячим следам» задержан водитель, который насмерть сбил пешехода в Донецке
Украина стягивает на фронт все, что только можно и нельзя
Затишье перед бурей? В ЛНР – ни выстрела
Более 200 боеприпасов ВСУ выпустили по ДНР
Сегодня центр Донецка будет перекрыт
В ДНР - новый председатель Совмина
Президент РФ Владимир Путин предостерег украинскую власть от терактов в Донбассе